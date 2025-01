Oasport.it - Startlist seconda prova discesa Cortina 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Lacronometrata dellalibera femminile did’Ampezzo si disputerà venerdì 17 gennaio (ore 11.00). Prosegue il fine settimana nella PerlaDolomiti, dove le atlete avranno a disposizione l’ultimo test prima della gara di sabato valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.Tutte a caccia del miglior feeling elinee ottimali sulla pista OlympiaTofane, dove si preannuncia un weekend all’insegna della grande velocità (domenica è inun superG). L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe in grande spolvero nella primacronometrata.La fuoriclasse valdostana, reduce dal grande trionfo nelladi St. Anton, ha preceduto di un soffio la fenomenale bergamasca, desiderosa di lasciarsi alle spalle il doppio zero rimediato in Austria.