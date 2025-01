Biccy.it - Saro Mattia Taranto su Lorenzo Spolverato: il post Instagram prima di entrare al Grande Fratello

Sarebbe proprioche da tempo lavora per il brand Alviero Martini il celebre “guru della moda” che avrebbe avuto un flirt con, notizia lanciata da un portale online e sempre smentita dal gieffino. Ma se da una parteha sempre negato ogni conoscenza/flirt con dei guru della moda, dall’altraha fatto coming out dichiarando di essere proprio lui l’uomo citato. “Mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere”.Fra le pagine di Nuovo Tv,è entrato nei dettagli raccontando che il loro incontro risalirebbe al 2 dicembre 2023 durante lamilanese del film Runner. “Durante la seratasi è mostrato particolarmente galante con me. E devo ammettere che è stato anche molto malizioso, come si fa quando si è interessati a qualcuno.