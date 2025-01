Romadailynews.it - Rifiuti: Gualtieri, a Roma interventi su 300 discariche abusive

a oggi “siamo a circa 300su cui siamo intervenuti e poi interverremo sulle restanti, sono tante e intendiamo bonificarle tutte”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, in occasione del sopralluogo alla discarica abusiva a Ponte Mammolo dove e’ in corso un intervento di pulizia. “Il nostro obiettivozero riguarda anche i siti abusivi – ha aggiunto -. Aci sono tantissimi casi di terreni privati su cui contiamo, in caso di inadempienza, di intervenire in danno”, ha concluso.Agenzia Nova