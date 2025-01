Prezzi in rialzo in Irpinia torna la protesta dei trattori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione UNIAGRI lancia un appello urgente ad agricoltori, allevatori, pescatori e cittadini perre in strada e rivendicare misure straordinarie in difesa del settore agricolo e del futuro delle nostre comunità.La crisi economica, sociale e ambientale sta travolgendo il settore primario. Se non si interviene subito con atti concreti, per molte imprese questa potrebbe essere l’ultima annata agraria. Le speculazioni, il crollo deie l’assenza di interventi adeguati stanno distruggendo le basi del nostro lavoro e della nostra dignità. UNIAGRI invita tutti a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà: Domenica 19 gennaio, ore 19:00, presso la Dogana Aragonese di Flumeri. Dal 28 gennaio installeremo i presìdi per rafforzare la mobilitazione e reclamare il nostro diritto al futuro.