Pitti Uomo, la sfilata-performance di MM6 Maison Margiela celebra Miles Davis e il jazz: "Lui aveva capito il potere del look"

Nel cuore del Giardino dell’Orticoltura di Firenze, sotto la maestosa serra Liberty del Tepidarium Giacomo Roster, MM6è tornato a sfilare adopo il debutto nel 2006. Invitato come ospite speciale, il marchio giovane diha presentato la collezioneAutunno-Inverno 2025/2026 con unache ha catturato l’essenza stessa del minimalismo sofisticato e della sperimentazione materica che caratterizzano il Dna del brand. Niente posti a sedere per gli ospiti, tutti in piedi, immersi nell’oscurità della serra rischiarata solo dai bagliori provenienti dalle luci dei palazzi circostanti che filtravano dalle grandi vetrate. Davanti a loro una lunga pedana di legno sopraelevata, su cui i modelli sfilavano con movenze felpate improvvisando passi di ballo e pose plastiche.