Lanazione.it - Perché nevica meno in Toscana? Cosa dicono i dati, le cause sono diverse

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio 2025 – Cartoline che forse non torneranno più. La neve inè un evento sempre più raro. Firenze imbiancata? Sarà sempre più difficile vederla. Prima, mediamente i fiocchi bianchi scendevano sul capoluogo toscano una volta ogni sette anni. Ma adesso? “Con gli effetti del cambiamento climatico, sarà sempre più raro vedere la città imbiancata”. Per non parlare poi del grande gelo del 1985, quando l’Arno ghiacciò e i più piccoli tirarono fuori gli slittini. Scenari irripetibili. PRESSPHOTO ARCHIVIO STORICO NEW PRESS PHOTO- 1985-8-GRANDE GELO, NEVE E ARNO GHIACCIATO- Foto New Press Photo? Negli ultimi anni, la neve in pianura è diventata sempre più rara ine, secondo gli esperti del Lamma, la causa principale è appunto l’innalzamento delle temperature invernali.