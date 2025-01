Bergamonews.it - “Open Mind”, viaggi e incontri per conoscere e ispirare

Torna il programma “”, rivolto a imprenditrici, imprenditori e manager che, attraverso talk e approfondimenti, visite aziendali e missioni internazionali, punta a esplorare trend, scenari di mercato e di innovazione tecnologica per offrire opportunità di conoscenza e chiavi di lettura grazie alle quali affrontare con strumenti concreti le epocali transizioni in atto. Dopo il positivo battesimo nel 2024, è stato elaborato un nuovo progetto, strutturato secondo i focus di maggior interesse indicati dalle aziende dei territori coinvolti.Tutte le iniziative vedranno protagoniste eccellenze tecnologiche, digitali, organizzative, di governance e di sostenibilità. Anche in questa edizione le proposte sono realizzate in collaborazione e in sinergia tra Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area Centro, con l’obiettivo di esplorare ecosistemi innovativi, visitare luoghi all’avanguardia e favorire l’interconnessione con altre realtà, ponendo le basi per dar vita a modelli replicabili.