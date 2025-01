Amica.it - Non è un rossetto, non è un gloss: è un lip balm colorato

Leggi su Amica.it

Non è un, non è un, non è neppure un trattamento labbra. Eppure racchiude in sé il meglio di tutti e tre i prodotti: i lipcolorati sono l’alleato beauty da tenere sempre con sé in inverno, stagione in cui le labbra tendono a inaridirsi e a seccarsi e hanno costante bisogno di idratazione e nutrimento. Senza rinunciare al colore.I lipcolorati, tre risultati in unoLe nuove formulazioni dei lipcolorati non hanno nulla da invidiare alla pigmentazione dei rossetti, ma donano in più morbidezza e idratazione alle labbra. In alcuni casi il finish è più opaco, in altri invece l’effetto finale richiama quello del. A conquistare è la possibilità di avere, di fatto, tre prodotti in uno, tutto in un unico stick o tubetto.Tra i best-seller in questo campo c’è certamente l’ormai iconico Almost Lipstick di Clinique in tonalità Black Honey: diventato famoso grazie al personaggio interpretato da Liv Tyler ne’ Il Signore degli Anelli – la make-up artist lo aveva scelto per colorare delicatamente le labbra dell’elfa Galadriel – è formulato con olio di ricino ed è ricco di emollienti, ha un’azione levigante e dona alle labbra un finish luminoso e una copertura modulabile.