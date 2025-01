Imiglioridififa.com - Nintendo svela Nintendo Switch 2 con il primo trailer

Leggi su Imiglioridififa.com

ha sorpreso i fan con l’annuncio di2, il tanto atteso successore della celebre console(disponibile su Amazon), prevista in uscita nel 2025. Ilufficiale, intitolato2 –di anteprima, è già disponibile sul canale YouTube diItalia e sul sito dedicato alla nuova console, ve lo proponiamo anche qui a seguire.Il video di presentazione lascia intravedere alcune delle novità che la console porterà con sé, promettendo un’esperienza di gioco innovativa e potenziata, ma senzare troppi dettagli. Per maggiori informazioni,ha già fissato un appuntamento imperdibile: unDirect, previsto per mercoledì 2 aprile, durante il quale verranno approfondite le caratteristiche e le potenzialità di2.