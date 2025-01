Ilrestodelcarlino.it - Marte oggi come non l’abbiamo mai visto, quando e come assistere allo spettacolo

Bologna, 16 gennaio 2025 –si prepara a occupare il palcoscenico del cielo invernale: dopo Saturno, Nettuno, Urano e Giove, è l'ultimo dei pianeti esterni a raggiungere l'opposizione al Sole il 16 gennaio, e si trova dunque nel suo momento di massimo splendore. Il Pianeta rosso si trova anche alla minima distanza dalla Terra, che in questa occasione sarà di circa 96 milioni di chilometri,ricorda l'Unione astrofili italiani (Uai), e sarà ben visibile per l'intera notte nella costellazione dei Gemelli. Per l'occasione, l'Istituto Nazionale di Astrofisica organizza una diretta speciale, che andrà in onda sui canali YouTube e Facebook di EduInaf a partire dalle ore 18,30, grazie alla quale sarà possibile ammirarecon gli occhi dei telescopi Inaf di Roma, Palermo e Loiano (Bologna) e con l'aiuto di due ricercatori dell'Inaf di Roma, Giacomo Carrozzo e Fabrizio Oliva, fondatori anche del canale di divulgazione scientifica 'Nuovi Mondi'.