Oasport.it - LIVE Knack Roeselare-Milano 0-3, Champions League volley in DIRETTA: la squadra di Piazza domina in Belgio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA DIDALLE 18.00LADI OLYMPIACOS-MONZA DIDALLE 18.0020-25 TATSUNORI CHIUDE! VINCE 3-0IN TRASFERTA A! Tre punti fondamentali per l’Allianz.20-24 Coolman sbaglia il servizio: match point.20-23 Errore in ricezione per.19-23 Rotty con un bellissimo attacco dal centro.18-23 Barotto semplicemente infermabile!18-22 Attacco spettacolare di Gardini da fermo in extrarotazione!18-21 Pesante servizio sbagliato da Rotty.18-20 Diagonale leggermente larga di Barotto.17-20 Attacca bene Rotty.16-20 Ennesimo attacco vincente di Barotto.16-19 Sbaglia al servizio.15-19 Decolla l’attacco di Mills.15-18 A tutta sulla parallela Barotto.15-17 Van Elsen trova il tocco delle mani del muro.