Le migliori scarpe per non rinunciare a stile e comodità

Nonostante le allettanti tendenze di stagione propongano eleganti alternative, ci sono occasioni in cui sono necessariecomode e pratiche. Per un viaggio di lungo raggio, una vacanza on the road, escursionismo cittadino o semplicemente per la routine di tutti i giorni, leda ginnastica sono un must irrinunciabile. Persino per le fashioniste più attente ai propri look, che trovano nelle nuove proposte atletiche ma cool del 2025 la soluzione per unopronto a tutto.di vernice: 5 outfit per abbinarle conX Il via libera arriva direttamente dalle passerelle della Primavera Estate 2025, dove modelli streetwear e casual hanno dimostrato la propria versatilità sotto pantaloni eleganti e abiti lunghi.