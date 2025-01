Ilnapolista.it - La stampa ce l’ha con Laporta da ben prima che diventasse il Kent Brockman che è oggi (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo Rafa Cabeleira del“Joanassomiglia a”, il giornalista dei Simpson. Quello che dice al tg “Dopo essere stato colpito, il signor Burns è stato trasportato d’urgenza in un ospedale pubblico dove è stato dichiarato morto e poi trasferito in un ospedale migliore dove le sue condizioni sono state modificate in vivo”.“Il presidente del Barcellona è sotto i riflettori di gran parte dellada chissà quanto tempo, forse anchedi diventare presidente per lavolta, nel lontano 2003, quando il direttore di un noto quotidiano lo contattò per suggerirgli di candidarsi – scrive El, che a quel tempo era già il favorito nei sondaggi, rifiutò categoricamente, il che si tradusse presto in un’aperta ostilità da parte dei media in questione nei suoi confronti; Basta dare un’occhiata alle copertine di quegli anni per rendersene conto”.