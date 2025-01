Calciomercato.it - Juve, l’agente di Vlahovic è a Torino: Milan nel mirino e futuro incerto | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Ildi Dusanresta un rebus dalla difficile risoluzione, intantoè ae l’attaccante torna ad allenarsi in gruppo in vista delPassano le settimane, ma l’incontro per il rinnovo di contratto di Dusannon è nemmeno in agenda per Cristiano Giuntoli. Questo cosa può significare? Che non c’è fretta da nessuna delle due parti di sedersi intorno a un tavolo per discutere di prolungamento e che, anzi, il prossimo incontro sarà quello per valutare le eventuali offerte.diè anelCM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)In questo senso, sono giorni caldi in casantus. Ieri sera è atterrato a Caselle Kolo Muani, che in arriva in prestito secco dal Paris Saint-Germain e che mette il numero 9 bianconero in una condizione mai sperimentata in stagione: quella di avere un concorrente molto agguerrito per il posto in campo.