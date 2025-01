Sport.quotidiano.net - Juve, altro assalto: obiettivo Tomori. Kolo Muani e Costa, classe per Motta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Concittadino meno famoso di Kylian Mbappé, cresciuto come lui a Bondy, Randalsbarca comunque a Torino con un trolley colmo di aspettative altrui. I paragoni si sprecano: è un attaccante duttile, tecnico e veloce alla Henry, niente meno, ma poi era stato lo stesso mito ex bianconero a suggerire la somiglianza con un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Nwankwo Kanu. Sia come sia, il francese giunto in prestito a rinforzare la– oggi le visite mediche dopo l’arrivo nella serata di ieri – moltiplica le opzioni offensive di. Potrà anche sostituire Vlahovic come punta centrale, o agire sugli esterni consentendo anche l’accentramento di Yildiz: a patto che poi Koop venga arretrato a mediano. Il nazionale transalpino in cerca di riscatto dopo mesi in ombra al Psg innalza il livello di tecnica e corsa di una Signora che sa anche offrire lampi di rinascita a rompere una nebbia di pareggite.