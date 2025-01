Ilnapolista.it - Insigne torna ad allenarsi con il Toronto, l’addio non è più imminente (The Athletic)

Nonostante le ultime indiscrezioni che vedevano Lorenzolontano dale pronto a ricominciare una nuova esperienza europea, Theconferma che l’ex capitano del Napoli tornerà adcon il club canadese in vista della prossima stagione di Mls.adcon ilnon è piùSembrava ormaidell’ala, ma Thescrive:Lorenzotornerà adcon il. Alla presentazione del nuovo allenatore Robin Fraser, il general manager Jason Hernandez ha confermato che la squadra si sta preparando per la prossima stagione con il secondo giocatore più pagato della Mls. L’ex Napoli: «Solo nella Nazionale italiana viene escluso chi gioca lontano»Lorenzoha parlato a Repubblica della Nazionale italiana che questa sera affronterà il Belgio in Nations League.