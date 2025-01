In Friuli per la Savino Del Bene non cambia il risultato | ancora tre punti

Leggi su Corrieretoscano.it

DelScandicci – Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 22-25)CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 14, Gazzola (L2) n.e., Feruglio n.e., Kocic 11, Ferrara (L1), Piomboni, Gannar, Eze 4, Strantzali 16, Botezat 4, Bucciarelli n.e., Storck 20. All.: Barbieri L.DELSCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi (L1), Herbots 13, Castillo (L2), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini, Ognjenovic 2, Bajema 10, Graziani 9, Nwakalor 3, Carol 14, Antropova n.e., Mingardi 20. All.: Gaspari M.ARBITRI: Santoro – CurtoSCANDICCI – Il turnover nonilin casaDelScandicci. Coach Gaspari lascia a riposo per tutta la gara Antropova e Castillo, ma nel turno infrasettimanale valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1, centra un nuovo successo, imponendosi per 3-1 nella sfida in casa della Cda Volley Talmassons.