Ilfattoquotidiano.it - I familiari degli ostaggi avvertono Netanyahu: “Se salta la tregua a Gaza sarà solo colpa tua”. Ospedali pronti ad accogliere gli ultimi rapiti

Liberare gliad ogni costo. Ogni volta che sono scesi in piazza per sensibilizzare, con scarsi risultati, il governo di Benjaminsull’importanza di riportare a casa le persone rapite il 7 ottobre 2023 dai militanti di Hamas, i lorohanno sempre ripetuto questo mantra. Un governo deve avere a cuore prima la sorte dei propri cittadini che la vendetta. Così, con l’accordo sul cessate il fuoco ain dirittura d’arrivo ormai da giorni, i parenti sono tornati ad alzare la voce, soprattutto per paura che qualcosa possa andare storto proprio nelle ultime battute: “Né Hamas né Ben Gvir, ma Benjaminresponsabile di qualsiasi ulteriore ostacolo al ritorno”.Il timore nasce dalle ultime dichiarazioni del premier che, con l’intesa a un passo, ha frenato gli entusiasmi: “Hamas ritratta le promesse fatte”, ha detto.