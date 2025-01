Ilgiorno.it - Housing sociale . Piovono 30 milioni sulle case popolari della provincia

“Missione Lombardia“ è il nome del piano regionale delle politiche per la casa. “Missione Lombardia“ significa, dunque, stanziare fondi ingenti per migliorare la qualità complessiva dell’abitare, ma anche monitorare l’andamento dei cantieri, lavorare per raggiungere gli obiettivi e per superare gli ostacoli. Quelli di alcuni edifici di via Maffei a Sondrio, ad esempio, che sembrano stati bombardati, con interventi lasciati neppure a metà, ed è proprio da qui che ha preso il via la giornata valtellinese dell’assessore regionale alla Casa ePaolo Franco (nella foto secondo da sinistra). "La cosa più importante era far ripartire i cantieri: per due palazzine i lavori inizieranno a giorni, per la terza dopo metà febbraio – ha detto – Ho voluto tranquillizzare e ringraziare anche chi lì abita per la pazienza dimostrata, perché avere un cantiere, un’azienda che non lavora e ti mette i ponteggi davanti non è facile.