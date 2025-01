Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di una pausa. Devo ritirarmi, il problema sono io”: Nicola Nite lascia i Tazenda dopo dodici anni

Brutta notizia per i fan dei. All’interno dello storico gruppo infatti si è consumato un addio. Il frontmansi è ritirato spontaneamente. Aveva preso il posto del fondatore Andrea Parodi e poi di Beppe Dettori. Gli storici membri Gino Marielli e Gigi Camedda assicurano che cigià alcune opzioni in campo per continuare con una nuova voce.“dal ruolo di frontman – ha annunciato sui social-. Vi dico subito che non c’è una frattura. Non abbiamo mai discusso veramente. E di certo non litigheremo ora. Il ‘io. Gli ultimi 2di tourstati per me di una fatica strana, profonda, scoraggiante, incontrollabile, ingiustificata e grazie all’intuizione di un genio la ragione sta diventando sempre più chiara. Col tempo potrò essere ancora un musicista, un artista, un autore e produttore ma non potrò più essere il perno principale che sostiene il lavoro di un’intera produzione di concerti live, poiché la possibilità che io non sia in formae saranno alte, soprattutto adesso.