Grande Fratello le anticipazioni della ventitreesima puntata

Questa sera nuovo appuntamento con un’attesissimadi.Il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, è arrivato alla sua. In studio sempre presente anche Rebecca Staffelli che, con i suoi tweet, racconta la parte social del.Ma cosa attenderà il pubblico televisivo questa sera in primissima serata su Canale 5? Quali saranno le sorprese che la produzione del programma ha tenuto in serbo per loro? Stando a quanto si legge tramite il comunicato stampa del reality show, questa sera ci sarà l’attesissimo confronto tra Lorenzo Spolverato e il famigerato “GuruModa” di cui spesso si è a lungo parlato. Poi ancora, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes avranno qualcosa da dire ai loro ex compagni di avventura.