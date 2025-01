Quotidiano.net - Film degli studenti contro la violenza, il bando del ministero. Valditara: “Diffondere la cultura del rispetto”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 -ladi genere e perladel, che è anche la parola scelta dal dizionario Treccani come simbolo del 2024. Ildell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e ildellahanno appena bandito, per l’anno scolastico 2024/2025, la seconda edizione del concorso nazionale “Da uno sguardo:di studentesse elasulle donne”. IldelIl concorso è rivolto alle Scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema del contrasto alladi genere. Per il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, “questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della nostra azione educativalasulle donne”.