Sport.quotidiano.net - Falsa partenza Così la Virtus cade a Kaunas

Zalgiris77Bologna 68 ZALGIRIS: Walker IV 6, Francisco 20, Lekavicius ne, Giedraitis 10, Birutis 4, Smailagic 9, Mitchell, Dunston 1, Manek, Butkevicius 11, Sirvydis, Ulanovas 18. All. Trinchieri. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 18, Belinelli 6, Pajola 6, Shengelia 12, Hackett, Grazulis 8, Morgan 8, Polonara, Diouf 6, Zizic ne, Akele 4, Tucker. All. Ivanovic. Arbitri: Difallah, Vyklicky, Petek. Note: parziali 25-13; 41-32; 61-51. Tiri da due:12/22;Bologna 20/38. Tiri da tre: 15/35; 4/23. Tiri liberi: 8/15; 16/18. Rimbalzi: 32; 36.(Lituania)Unastoica e che inizia ad accusare un po’ la stanchezza viste le rotazioni più che ridotte delle ultime settimane, raccoglie, in Lituana, solo la gloria di chi ha giocato una buona partita, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.