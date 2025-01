Panorama.it - Divorzia dal marito per Brad Pitt. Ma era l'intelligenza artificiale

«Anne, ti amo». Firmato. La donna non riesce a staccare gli occhi dalla foto. Il divo hollywoodiano, uno degli uomini più ambiti del mondo, le sta dichiarando il suo amore. Ormai è più di un anno che la relazione va avanti tra messaggi piccanti e focose dichiarazioni online. E così per Anne è ora di compiere il grande passo:re dale sognare in grande con l’attore americano. Ma si tratta di un inganno. L’immagine diè stata creata con l’. Nessun colpo di fulmine, nessuna luna di miele: è soltanto una delle tante truffe amorose che avvengono in Rete. Anne, una designer d’interni di 53 anni, era stata contattata per la prima volta nel febbraio 2023, dopo aver condiviso su Instagram alcune foto di una vacanza sulla neve. Subito tra le sue chat era comparso un messaggio insolito: «Mio figlio ha bisogno di una donna come te».