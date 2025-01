Inter-news.it - Darmian: «Bologna forte, noi determinati. Inter pensa in maniera positiva!»

Leggi su Inter-news.it

Matteosi è pronunciato nel post-partita della sfida tra, conclusasi con il punteggio di 2-2. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Matteosi è così espresso aTV al termine di, terminata 2-2: «Sapevamo che sarebbe stato difficile, avendo di fronte una squadrache sta facendo un gran campionato anche quest’anno. Come sempre, abbiamo cercato di scendere in campo con la giusta voglia e determinazione, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ora dobbiamo recuperare le energie in vista di domenica. Avremmo potuto far meglio, ma ci portiamo a casa questo punto e pensiamo in».traccia il quadro della prima metà di stagione dell’LA SITUAZIONE –si è poi concentrato sull’analisi della prima parte di stagione dell’: «Si conclude oggi il nostro girone d’andata, penso che abbiamo continuato quanto di buono fatto nello scorso anno.