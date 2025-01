Lettera43.it - Daniele Macheda confermato all’unanimità segretario Usigrai

In carica dal 2021,è stato rielettodinel corso del XVII Congresso Nazionale dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, che si è tenuto a Milano Marittima. Delegati e Cdr della Rai hanno inoltre eletto 11 componenti dell’Esecutivo, Alberto Ambrogi, Antonio Coronato, Carmen Santoro, Maria Gabriella Capparelli, Vincenzo Frenda, Chiara Zammitti, Marco Malvestio, Pasquale Notargiacomo, Raffaele Cappuccio (tutti della listansieme per la Rai) e Roberta Cerqua (della lista RaiServizioPubblico).(Imagoeconomica).: «È in atto il tentativo di condizionare l’informazione»«Usciamo dal Congresso più solidi. Abbiamo di fronte un mandato denso di impegni, primo fra tutti la riforma della Rai secondo i criteri fissati dall’Europa e dobbiamo farlo con le redazioni e le organizzazioni sociali che, come noi, pensano che il servizio pubblico della Rai resta centrale nel racconto del Paese», ha dichiarato