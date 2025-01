Lanazione.it - Dal 22 gennaio riparte la rassegna dedicata a vino e canzone d'autore all'Avvelenata

Pisa, 162025 - Ripartirà con un doppio incontro dedicato a Lucio Dalla e ai vini emiliani "Note di assaggio – sorsi discorsi e ascolti d’", il ciclo di incontri dedicati ale allad’proposta da Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci, patron de l’– vini e vinili, bistrot nel cuore della città, che ormai da un anno ospita la. Sono quattro, per il momento, gli artisti a cui i due hanno deciso di rendere omaggio, unitamente ai vini delle loro terre d’origine: Lucio Dalla a(22 e 23), la coppia Gaber&Jannacci con i vini lombardi a febbraio (il 20), Renato Zero e i vini laziali a marzo (il 20) e infine Vasco Rossi e i vini romagnoli ad aprile (il 17). Non sono escluse, tuttavia, possibili repliche e incontri a sorpresa per una kermesse che ha riscosso un successo inaspettato persino per i suoi ideatori.