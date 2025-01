Laprimapagina.it - Crotone. Alfa 21 pronta ad iniziare una nuova stagione crocieristica

Leggi su Laprimapagina.it

Con l’inizio del nuovo anno,21 èad affrontare una, continuando un percorso che ha preso il via nel 2008, quando la prima nave da crociera ha attraccato al porto di. “Allora eravamo veramente in pochi a credere che la nostra città e il nostro territorio potessero diventare una realtà nel mercato del turismo da crociera”, affermano i responsabili di21. Oggi, i numeri parlano chiaro: 156 scali e 126.336 passeggeri.“Un percorso che non è stato per nulla facile, ma che oggi inizia a dare i primi reali frutti”, dichiarano. La2024 si è chiusa con 24 scali e 27.000 passeggeri, mentre il 2025 prevede 34 scali e 31.000 croceristi. Una delle principali novità di quest’anno riguarda la durata estesa della, che “inizierà ufficialmente il 23 gennaio e terminerà l’11 dicembre, segnando la prima volta in cuiospiterà navi da crociera per dodici mesi consecutivi”.