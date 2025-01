Anteprima24.it - Crisi alla Provincia, UdC: “I consiglieri provinciali troveranno un bel ‘cadeaux’ del Presidente Lombardi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Non sappiamo se le proroghe adottate dalper l’Asea e Sannio Europa fino al 30 giugno di quest’anno, devono considerarsi come un vero e proprio cadeuax per i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico convocati per oggi alle 15,30 oppure come un regalo per idella ex maggioranza di NdC”. – così in una nota il Commissariole UDC Prof. Antonio Verga ha commentato la riunione deili prevista nel pomeriggio odiernoRocca dei Rettori. “Non ci vorrà molto tempo per comprendere appieno quanto accaduto, ma soprattutto è un’incognita come reagiranno i partiti e ili ai due atti, poiché la decisione è stata presa in modo autonomo daldella, propriovigilia di un incontro collegiale convocato con l’obiettivo di affrontare il tema dell’approvazione del DUP 2025-2027, circolato tra i partiti, graziesensibilità democratica dell’On.