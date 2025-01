Terzotemponapoli.com - Corbo: “Spiacevole ciò che è accaduto attorno al georgiano”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Napoli Magazine Live. In onda su Radio Punto Zero ha dichiarato quanto segue.: “Kvaratskhelia per il Napoli è stato un affare”Così il giornalista: “75 milioni per Kvaratskhelia sono una cifra congrua che soddisfa le richieste del Napoli. E’ciò che èal, un ragazzo che si è sempre comportato in maniera corretta, anche quando ha subìto una rapina ed è stato ripagato in maniera sbagliata con alcuni gesti da parte di pochi tifosi. La città e la tifoseria napoletana si è comportata sempre in maniera encomiabile, ma questo è stato macchiato da qualcuno. A gennaio è difficile trovare pezzi pregiati, il PSG è convinto di averlo trovato e ha affrettato i tempi, l’entourage ha proposto questa operazione e per il Napoli è stato un affare, come lo è stato per tutti in questa situazione, soprattutto se Kvaratskhelia riuscisse a portare una maggiore freschezza nel suo gioco.