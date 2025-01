Liberoquotidiano.it - California in fiamme per l'estremismo green: gli effetti di una politica scellerata

La prima cosa da segnalare è come lasia di gran lunga l'area più ricca del mondo. Si tratta di un livello di ricchezza inconcepibile per gli europei e per gli italiani in particolare. Laha il Pil del Giappone e un terzo degli abitanti. Il che ci fa capire che potrebbe affrontare e risolvere qualunque emergenza che mette a repentaglio la vita e la proprietà dei cittadini meglio di qualunque altra area al mondo. Ladel sud, in particolare, è baciata dal miglior clima del pianeta, caldo non umido, 24 d'inverno e 27 d'estate. Questo paradiso multietnico, con immigrazione illegale protetta dalla classefunziona come un orologio svizzero quando si tratta di produrre merci, idee, innovazione strategica nel settore privato, mentre il suo settore pubblico- dopo un esproprio fiscale che è il più alto d'America - sarebbe considerato deficitario anche fra Napoli e Bisceglie.