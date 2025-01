Bufera Juve accuse in diretta | è successo nello spogliatoio

Leggi su Sportface.it

Motta e il confronto con Allegri sul piano dei risultati. Scricchiolii: “La società sta iniziando a farsi qualche domanda”. L’ennesima di questa stagione fin qui al di sotto delle attese, l’ennesima anche degli ultimi tre anni e mezzo. Dall’Allegri bis a Thiago Motta, la storia recente dei bianconeri non cambia. Se non in peggio, perlomeno dal punto di vista dei risultati è proprio così: rispetto alle prime venti giornate dell’anno passato, i punti in meno in campionato sono addirittura 15.in: è(Screen Youtube Dazn) – Sportface.itAl giro di boa più la prima del girone di ritorno, la squadra di Allegri si trovava seconda in campionato a -2 dall’Inter. Dunque in piena lotta per lo Scudetto, obiettivo mollato di lì a poco per tante ragioni, compresi i problemi interni tra lo stesso tecnico livornese e Giuntoli, il quale aveva già scelto di ripartire con Motta (ora quinto a -2 dalla Lazio.