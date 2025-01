Quotidiano.net - Bobo Rondelli: "Storie assurde, per sorridere. Con i miei ciuchi di battaglia"

Leggi su Quotidiano.net

"In fondo, io di lavoro faccio il bambino" assicura un irregolare comeparlando del tour nei club che vara stasera al Santeria Toscana 31 di Milano per poi proseguire alla volta, fra gli altri, del Locomotiv di Bologna il 28 gennaio, del Teatro Cartiere Carrara di Firenze il 5 febbraio e degli Impavidi di Sarzana il 7. In repertorio i frizzi e i lazzi dell’ultimo album, collezione di "bischerate" – le definisce così il cantautore livornese – realizzata assieme a una formazione consona all’operazione già dal nome, Musica da Ripostiglio. "Ci ho messo tanto Burlesque, un po’ di Rabelais,tragicomiche, parolacce" racconta lui, 61 anni, a proposito del suo lato bambino. "Ma questo non è uno spettacolo imperniato solo sulla goliardia, visto che il disco è arrivato sei mesi fa alla vigilia del tour estivo, mentre ora negli spazi chiusi il repertorio può approcciare anche una certa poetica".