Ilrestodelcarlino.it - Autobus, salta lo sciopero: "Ma gli autisti restano nel mirino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lodi 24 ore proclamato per la giornata di domani dalle sigle sindacali del trasporto pubblico. La motivazione è legata al fatto che la commissione di garanzia e la Prefettura non avrebbero ritenuto ci fossero estremi gravi che riguardano la sicurezza del personale di Start Romagna tali da indurre una astensione dal lavoro di tale entità. A sollevare la questione era stato l’ennesimo episodio di aggressione nei confronti di un autista di Start avvenuto sulla linea 92 che collega Cesena a Forlì e che ha portato a sei il numero di dipendenti assaliti negli ultimi due mesi. I sindacati, che avevano aderito in maniera unitaria, hanno comunque annunciato che nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro in Prefettura per discutere della tematica. "Non si tratta di voler concentrare l’attenzione su un singolo caso – l’analisi è di Luigi Montesano, Segretario Generale Filt Cgil Forlì Cesena – ma di porre l’attenzione su una serie di criticità che riguardano glie che non possono essere tollerate.