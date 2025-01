Thesocialpost.it - Allerta Aifa sul farmaco utilizzatissimo: “Rischio grave danno epatico”.

Nella giornata del 13 gennaio, l’, l’Agenzia italiana del, insieme alle altre autorità regolatorie europee, ha diramato in una nota l’sulVeoza, che contiene fezolinetant, un antagonista del recettore della neurochinina 3. Questoè utilizzato dalle donne contro alcuni disturbi della menopausa, come le vampate, ma è stato accertato che può portare aldi un. Viene in genere indicato per il trattamento dei sintomi vasomotori (VMS), da moderati a gravi, associati alla menopausa. “Poiché Veoza è indicato per una condizione in donne altrimenti sane – avverte l’– ildipuò influire significativamente sul suo rapporto beneficio/. Di conseguenza, l’esposizione a Veoza deve essere evitata nelle donne a maggiordied è essenziale un’identificazione precoce delpotenziale”.