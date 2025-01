Ilrestodelcarlino.it - Villa Paradiso sfrattata, i gestori non ci stanno: “Le nostre attività hanno risanato il quartiere”

Bologna, 15 gennaio 2025 – ‘Chi non lotta ha già perso’. Si conclude così il messaggio pubblicato sui social dal Centro Sociale Culturale, dopo il provvedimento dell’amministrazione comunale che interrompe la convenzione con gli storicidi. Dopo quarant’anni die centinaia di eventi, la cosa certa è che la nave non verrà abbandonata tanto facilmente: ''Leil– spiega Maurizio Sicuro, presidente dell’associazione –. Insisteremo per trovare un accordo, e lo faremo in primo luogo per il rispetto dei volontari che, in tutti questi anni,contribuito a curare gli eventi e gli spazi''. Sabato, come informa sempre Maurizio Sicuro, le socie e i soci si riuniranno per scegliere come agire. Tra le proposte dei residenti delSavena, molte delle quali arrivano direttamente dal web, c’è la probabilità di una raccolta firme o di procedere con un’azione legale.