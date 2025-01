Lettera43.it - Trump si prende il merito dell’accordo su Gaza: «Realizzabile solo con la mia vittoria»

Prima l’esultanza: «Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno presto rilasciati, grazie!». Poi, a sorpresa, i meriti attribuiti a se stesso. Donaldha commentato su Truth Social e rilanciato su X la notiziaper il cessate il fuoco araggiunto tra Israele e Hamas. Un’intesa che, secondo il presidente eletto degli Stati Uniti, non sarebbe stata possibile senza una suaalle urne.ha infatti scritto: «Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsiin seguito alla nostra storicadi novembre. Poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati. Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca.