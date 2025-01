Agi.it - Treni ancora in panne. Fs presenta un esposto contro "sabotaggi"

AGI - Quella di oggi sicome l'ennesima giornata critica per chi dovrà muoversi in treno. Stavolta ad andare in tilt è il nodo di Verona dove si registrano ritardi fino a 45 minuti.una giornata di passione, dopo che nella settimana si sono registrati forti disagi a Milano per un guasto e ieri sul nodo della Salerno- Reggio Calabria dove i ritardi hanno toccato le sei ore. Una catena che secondo i vertici ditalia è quantomeno sospetta e per questo tramite una nota ha reso noto che "il gruppo Fs, alla luce dell'ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato undenuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti". "In particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo", conclude Fs.