Tosi Forza Italia | Il Veneto è blindato basta restare uniti

"Ilfunziona così: se il centrodestra è unito, dall’altro lato possono candidare financo il Padreterno. Vinceremmo noi". Flaviod’altronde la sua gente la conosce bene. Giovanissimo consigliere comunale leghista a Verona, poi assessore regionale con Galan governatore, quindi sindaco per dieci anni della città scaligera. Lasciata la Lega nel 2015, oggi europarlamentare di, è convinto che il centrodestra riuscirà a rimanere unito inanche stavolta? "In questa tutti cercano di difendere la posizione, è normale. Ma ci metteremo d’accordo e correremo tutti per un unico nome". E se non avvenisse? Ritiene verosimili fare delle Primarie? "Se le facessimo indovremmo farle dappertutto. Dunque: posso farle una previsione? Non le faremo". Allora la domanda diventa: quale partito avrà la meglio? "Si vota nel 2026, c’è tempo.