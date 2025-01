Lanazione.it - Tensioni al funerale di Maati, spunta un coltello. Rissa sfiorata, arrivano i carabinieri

Leggi su Lanazione.it

Certaldo (Firenze), 15 gennaio 2025 – “Hai avuto il coraggio di portare unqui?” Momenti di tensione ai funerali diMoubakir, il 17enne di Certaldo ucciso il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. Durante il corteo alcuni suoi amici hanno avuto un diverbio con un altro ragazzo, arrivato – a quanto pare – per regolare un vecchio conto con qualcuno dei presenti. Tutto sarebbe cominciato davanti alla chiesa, ma l’alterco è proseguito per le stradine di Certaldo. Il ragazzo avrebbe avuto con sé anche un, poi gettato in strada. C’è stato uno scambio di offese con uno dei presenti, amico di, poi i due sarebbero anche venuti alle mani. Ucciso a 17 anni: dopo una telefonata il branco si è armato con bastoni e coltelli Quel che è certo è che sono intervenuti i