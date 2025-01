Lanazione.it - Sul telefonino oltre mille video pedopornografici con bambini piccolissimi: immagini raccapriccianti, arrestato

Viareggio, 15 gennaio 2025 – Deteneva più di un migliaio die foto realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Si parla per lo più diconpiccoli, da pochi mesi a 7 anni di età. Si tratta di un uomo di 56 anni, di Viareggio, che è stato, a Massa, dalla polizia postale massese. L’inchiesta, condotta insieme al personale della polizia postale di Firenze, è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e condotta dal Centro operativo di Firenze. Team che lavorano per contrastare il triste fenomeno, molto diffuso, della pedopornografia sul web. In poco tempo gli agenti sono riusciti a identificare e localizzare l’uomo a Massa.