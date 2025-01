.com - San Valentino 2025. Escapismo amoroso nel bello

Ecco 3 destinazioni perfette per un’evasione romantica dalla routine, all’insegna del relax, del glamour e di atmosfere indimenticabili.“Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato” scrive il poeta colombiano Efraim Medina Reyes. Partiamo proprio da qui: un posto in cui non siamo mai stati, insieme alla persona che ci sta a cuore.Questo significa Sannel, che diventa l’occasione perfetta per regalare e regalarsi del tempo di qualità, rilassato e tutto da vivere, da respirare, da gustare. Un’occasione unica per una fuga nelinsieme alla persona che ci sta a cuore, condividendo insieme a lei preziosi momenti in strutture fuori dall’ordinario, dove concedersi trattamenti e relax nella spa, passeggiate, la lettura di un buon libro, piatti sfiziosi, un calice di ottimo vino.