Rugby, il Sei Nazioni torna in chiaro sulla Rai

Novità per gli appassionati di: l’edizione 2025 del Seisarà trasmessa inRai.La TV di Stato ha raggiunto l’accordo di intesa con Sky, che detiene i diritti integrali della manifestazione, che le consentirà la trasmissione sui canali Rai, in simulcast con la pay TV e NOW, di tutti i match dell’Italia in:Guinness SeimaschileGuinness SeifemminileSeiUnder 20 maschileAutumn Nations SeriesGli Azzurri esordiranno nel Guinness Seisabato 1° febbraio, in Scozia, prima del doppio confronto casalingo con Galles e Francia. Dopo la pausa e la trasferta a Twickenham, chiusura ancora all’Olimpico contro l’Irlanda.Sei2025: i match trasmessi dalla RaiGuinness SeimaschileSabato 1° febbraio ore 15:15 Scozia-ItaliaSabato 8 febbraio ore 15:15 Italia-GallesDomenica 23 febbraio ore 16:00 Italia-FranciaDomenica 9 marzo ore 16:00 Inghilterra-ItaliaSabato 15 marzo ore 15:15 Italia-IrlandaGuinness SeifemminileDomenica 23 marzo ore 16:00 Inghilterra-Italia Domenica 30 marzo ore 16:00 Italia-Irlanda Domenica 13 aprile ore 16:00 Scozia-ItaliaSabato 19 aprile ore 14:00 Italia-FranciaSabato 26 aprile ore 13:15 Italia-GallesSeiU20 maschileVenerdì 31 gennaio ore 20:15 Scozia-Italia Venerdì 7 febbraio ore 20:15 Italia-Galles Sabato 22 febbraio ore 20:45 Italia-Francia Venerdì 7 marzo ore 20:45 Inghilterra-Italia Venerdì 14 marzo ore 20:45 Italia-Irlanda, il SeiinRai Davide Maggio.