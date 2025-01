Spazionapoli.it - “Ritorno di Insigne?”: impazza la suggestione, cos’è successo in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli calcio ultimissime – In casa azzurra si attendono novità in merito al sostituto di Kvaratskhelia, che in queste ore si accaserà al Paris Saint Germain. Tra i tifosi c’è chi sogna un possibiledi.Il conto alla rovescia è partito: presto Khvicha Kvaratskhelia sarà a Parigi per completare il suo passaggio al Paris Saint Germain. Una notizia che ha certamente lasciato i tifosi del Napoli calcio con l’amaro in bocca, anche se nelle ultimissime settimane si era intuito che ci fossero pochi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, a questo punto definitivamente saltato. La firma del georgiano arriverà su un nuovo contratto, ma con quello che lo legherà nei prossimi anni al Paris Saint Germain.Va così in porto un inseguimento che va avanti dalla scorsa estate, con i francesi che hanno trovato l’accordo con la controparte guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis per un affare da almeno settanta milioni di euro.