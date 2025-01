Sport.quotidiano.net - Promozione femminile. Le biancorosse salutano la coppa e si rituffano nel campionato

Il Rimini saluta la. Dopo la sosta la prima squadradel club di Piazzale del Popolo che partecipa aldi, si è confrontata con i quarti di finale dimista. Ledi mister De Angelis davanti al pubblico di casa hanno lasciato tutto al Besurica di Piacenza. Anche il passaggio del turno. Sei i gol subiti dalla romagnole in una gara che non ha avuto troppa storia. Emiliane in vantaggio dopo appena un giro di lancette con Garbazza. E alla mezz’ora le reti del Besurica erano già tre, dopo i gol di Baffi e Amorum De Sousa. Anche l’inizio della ripresa è stato piuttosto traumatico per il Rimini che dopo cinque minuti ha subito il poker di Baffi. Che si ripete, mettendo a segno la personale tripletta di giornata, anche nel finale, dopo il gol di Sivelli.