Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani, non confondiamo un fotografo di carattere col carattere di un fotografo

Partiamo da un dato: il coraggio delle parole, anche dure, sempre pronunciate in tutte le occasioni,lo ha messo anche in quelle dette sulla propria malattia e sulla morte ormai vicina. Divisivo lo è sempre stato da vivo, e divisivo lo è anche ora, da morto: basta infilarsi nei social per accorgersi di quanti continuino a scagliarsi contro di lui. Ma pochi ne parlano come, i più si ergono a giudici dell’uomo.Cheavesse un ego “esagerato”, amasse la polemica, la provocazione, la battuta apodittica, non senza una dose di narcisismo, è innegabile. E dunque? E’ una vecchia storia: in troppi hanno la tendenza moralistica ad arrogarsi il ruolo di fustigatori dei “costumi individuali” perdendo di vista quelli collettivi. Ma se parliamo di undicome lui, non dobbiamo necessariamente occuparci deldi quello stesso