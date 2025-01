Lanazione.it - Nuovo logo per De.Co: "Sarà il nostro vessillo"

De.co per i prodotti tipici locali, Filippo Badiali di Civici Apuani esulta. "In consiglio comunale abbiamo approvato importanti aggiornamenti al regolamento De.co. Un regolamento importante per tutto il comparto agricolo, alimentare produttivo e per tutto il mondo eno-gastronomico locale. Aggiornamenti importanti che permetteranno una maggiore valorizzazione e promozione dei nostri prodotti locali, delle nostre tradizioni e delle nostre origini. Al suo interno l’importante possibilità di incentivare anche economicamente, tramite bandi e/o contributi le nostre imprese ed i nostri produttori locali. È stato approvato il, è stato approvato quello cheildelle nostre eccellenze locali. Unelegante e ricercato che al suo interno raccoglie identità e tradizioni.