Nuova call "Richiedo asilo artistico"

Il nuovo anno è iniziato, e puntuale arriva anche la”, alla sua undicesima edizione e promossa da Quarantasettezeroquattro ets, Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali e PimOff. Spazi, risorse e sostegno sono ancora una volta messi a disposizione di artisti e compagnie per favorire la sperimentazione nell’ambito del teatro, della danza, della multimedialità. Il costante obiettivo di questo bando, frutto di un progetto di rete, è quello di favorire la crescita, la sperimentazione, il dialogo con professionisti, pubblici e contesti differenti.LAA CHI È RIVOLTA? – I destinatari di “” sono singoli artisti, di qualsiasi nazionalità, purché maggiorenni; ma anche gruppi, collettivi e compagnie. I candidati potranno presentare spettacoli o creazioni interdisciplinari che vedano in particolar modo valorizzato il dialogo fra linguaggi performativi, multimediali e/o nuove tecnologie; oppure creazioni installative e/o performative in spazi pubblici.