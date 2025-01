Mistermovie.it - Mister Movie | Primo Video di Anteprima di Until Dawn: L’Adattamento Live-Action del Videogioco Horror

, il tanto atteso adattamentodel popolaregioco, ha finalmente svelato il suodi. Nonostante il film non abbia ancora una data di uscita ufficiale, l’attesa cresce man mano che il progetto prende forma sotto la regia di David F. Sandberg e la sceneggiatura di Gary Dauberman.La Trama e TrailerdiAmbientato un anno dopo laiosa scomparsa di Melanie, il film segue Clover e il suo gruppo di amici, che si dirigono verso la remota valle dove la sorella di Clover è scomparsa, alla ricerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i protagonisti diventano bersagli di un killer mascherato, che inizia ad ucciderli uno per uno. Ma ciò che rende la loro situazione ancora più agghiacciante è che ogni volta che muoiono, si svegliano all’inizio della stessa notte, intrappolati in un loop temporale.