Marika Savoldelli conquista la prima medaglia dell'Italia alle Universiadi 2025. Persa la finale nel curling

L’Italia hato laInvernali di Torino. La firma è di, che si è distinta nello snowboardcross e si è messa al collo un bel bronzo. La fresca 22enne (ha spento le candeline lo scorso 5 gennaio) ha superato con disinvoltura i vari turni sulla pista di Bardonecchia e nell’atto conclusivo è riuscita a meritarsi il terzo gradino del podiospdelle francesi Camille Poulat e Margaux Herpin, davanti all’altra transalpina Zoé Colombier, che non ha terminato la prova.La bergamasca di Clusone è la figlia di Paolo, il ribattezzato Falco, fuoriclasse del ciclismo di inizio millennio apprezzato per le sue eccellenti doti in salita e (soprattutto) in discesa: gli appassionati lo ricorderanno per avere vinto il Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005.